? Addio di sei big e caos Roma | il nuovo tecnico fa discutere

Laintensifica i contatti per trovare l’erede di Ranieri. Ilfa: vuole una rivoluzione. Si sono intensificate, in casa, le riflessioni volte ad individuare l’erede di Claudio Ranieri. Il 73enne originario di Testaccio, al termine della stagione, abbandonerà la panchina per entrare a far parte della dirigenza e, da ormai diversi giorni, ha cominciato a valutare insieme al direttore sportivo Florent Ghisolfi una serie di possibili sostituti. Di recente ai giallorossi era stato accostato Gian Piero Gasperini ma l’attualecapitolino ha provveduto a smorzare le voci in questione, spiegando di essere al lavoro su profili differenti.?di sei big e: ilfa(LaPresse) TvPlay.itI nomi finora emersi, però, risultano tutti di difficile attuazione.