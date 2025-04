Romadailynews.it - ? Oroscopo del giorno – Venerdì 4 aprile 2025

? ArieteAbbassa il ritmo. Oggi la Luna ti invita a respirare e rallentare. Ascolta le emozioni che hai messo da parte: parlano di te.? Parola chiave: Introspezione? ToroSogni concreti. Un’idea può prendere forma se ci credi davvero. Un confronto con un amico ti apre gli occhi su qualcosa di importante.? Parola chiave: Ispirazione???? GemelliSensibilità professionale. Ti senti più coinvolto del solito sul piano lavorativo. Fidati dell’istinto, ma chiarisci anche i confini.? Parola chiave: Empatia? CancroCuore in viaggio. La Luna in un segno d’acqua come il tuo ti ricarica. Hai voglia di bellezza, arte e spiritualità. Segui quel richiamo.? Parola chiave: Elevazione? LeoneProfondità emotiva. Una giornata che ti porta a guardare dentro. Accetta ciò che senti, anche se non è tutto sotto controllo.