Bollicinevip.com - Zeudi Di Palma dopo il GF parla di critiche e affetto dei fan: “Non me l’aspettavo”

il GFDisvela come ha reagito allericevute, cosa ha detto l’ex gieffinaTanto il supporto ma anche le, le rivelazioni diDisull’esperienza vissuta al GFLa 18esima edizione del Grande Fratello si è conclusa da pochi giorni e in molti erano convinti che avrebbe vintoDi, però non è stato così.Dial GF (Screen Mediaset Infinity)L’ex gieffina è arrivata in finale, ma non si è aggiudicata la vittoria del reality, la vincitrice infatti è stata Jessica Morlacchi. L’ex Miss Italia ha trascorso diversi mesi nella casa più spiata d’Italia e con il suo modo di fare è riuscita a fare breccia nel cuore di moltissimi telespettatori, tantissimo è stato l’che i suoi fan le hanno manifestato mentre era dentro la casa.Dinon pensava di ricevere tutto questo sostegno, durante una diretta Instagram ha infatti detto: “Mi hanno seguita da 138 nazioni, non medavvero.