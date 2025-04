Movieplayer.it - Your Friends and Neighbors, recensione: se la grande narrativa seriale distrugge lo status symbol americano

Undici anni dopo quel capolavoro di Mad Men, Jon Hamm torna protagonista in una serie dai toni satirici e amari, facendo a pezzi, come nei romanzi di John Cheever, una certa idea di borghesia americana. Su Apple TV+ dall'11 aprile. No, nonostante il medesimo titolo,andnon è la rivisitazionedell'omonimo film del 1998 firmato da Neil LaBute. Tuttavia, l'omaggio appare (in)volontario se consideriamo che lo show firmato da Jonathan Tropper si concentri, anch'esso, sulla conflittuale dimensione concettuale degli uomini ricchi di mezza età. Nel farlo, la serie, disponibile dall'11 aprile su Apple TV+, opta per un tono ben preciso, e tipico di una certa letteratura americana - su tutti John Cheever -, miscelando il black al comedy e viceversa, ma senza rinunciare ad un approccio che possa legarsi alla realtà dei fatti, scegliendo come protagonisti .