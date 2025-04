Yildiz via dalla Juventus prezzo e data | tutto deciso

Leggi su Sportface.it

Kenane la, le strade potrebbero separarsi: c’è ile laper la cessione, cosa può succedereAppello al giudizio, senza semplificazioni o scorciatoie dell’intelletto. La Juve torna a vincere e questo va registrato come elemento importante rispetto alle recentissime battute d’arresto con Atalanta e Fiorentina. Altrettanto vero che i bianconeri, prima del doppio tonfo, venivano da un bel filotto in campionato. Questo per dire che il successo con il Genoa, da un lato non può cancellare quanto è stato buttato via in stagione tra Champions e Coppa Italia. E poi, per sapere se è davvero il segnale di una svolta, avrà bisogno di altre conferme.Insomma, guai a sostenere che ladi Tudor già si vede, che il cambiamento appare già netto, che Motta è superato come un passato remoto.