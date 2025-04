Juventusnews24.com - Yildiz Juve, alcuni intermediari spingono per la sua cessione! Il 10 bianconero ha ribadito la sua volontà: e quella mossa di Elkann sarà decisiva

di RedazionentusNews24per la sua: tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro del 10Kenanvuole restare alla. Il talento turco, come riportato da Giovanni Albanese, hala suanonostantestessero pensando a un possibile trasferimento nel calciomercato estivo.PAROLE – «hanno prospettato aun possibile trasferimento nel calciomercato estivo, il numero 10 dellantus è stato molto chiaro: vuole rimanere in. Il club – dopo l’ultimo intervento della proprietà – non ha bisogno di vendere i pezzi pregiati».Leggi suntusnews24.com