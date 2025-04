Calciomercato.it - Yildiz fa discutere alla Juventus: “Come fai a non cederlo a 100 milioni?”

Il fantasista turco è tornato protagonista sotto la gestione Tudor, ma di fronte a certe cifre si apre il dibattito sulla sua permanenza in bianconeroLasi rilancia contro il Genoa e respira dopo le due sconfitte umilianti contro Atalanta e Fiorentina. Funziona la cura Tudor all’esordio, con il nuovo allenatore bianconero atteso adesso dallo scontro Champions in casa della Roma.Kenan(LaPresse) – Calciomercato.itContro il Genoa a prendersi la scena è stato anche Kenan, autore della maglia ‘Del Piero’ che ha consegnato tre punti fondamentaliJuve per la rincorsa al quarto posto. Tudor sembra aver rigenerato il gioiello turco dopo le ultime settimane complicate sotto la gestione Thiago Motta, con il classe 2005 al centro inoltre dei rumors di mercato in caso di sacrificio della ‘Vecchia Signora’ senza il pass Champions.