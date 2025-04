It.insideover.com - Xiaomi SU7: lussuosa come una Porsche, elettrica come la Tesla ma… a 30mila euro

Leggi su It.insideover.com

Quando laSU7 è stata presentata per la prima volta, nel dicembre 2023, nessuno avrebbe mai pensato chevolesse davvero irrompere nel mercato delle auto elettriche. Anche perché, fino a quel momento, l’azienda di Pechino si era sempre e solo concentrata su smartphone e tablet, prodotti che non avevano nulla a che fare con il mondo delle quattro ruote. E invece, contro ogni pronostico, la società guidata da Lei Jun – una sorta di Steve Jobs cinese – in quel preciso istante aveva già vinto la sua scommessa: quella di sfornare automobili all’avanguardia, attraenti e competitive. Neanche 24 ore dopo il lancio ufficiale dellaSU7, infatti,aveva già ricevuto 90.000 ordini, saliti poi a 100.000 in 48 ore: un numero enorme e non preventivato, considerando cheEV, la divisione creata per occuparsi del settore automobilistico, aveva previsto una capacità produttiva annua di 150.