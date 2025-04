Game-experience.it - Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la prima ondata di giochi gratis di Aprile 2025

haproprio in questi minuti ladididi questo mese di, tornata di titoli dedicata anche in questo caso agli abbonati in possesso di unaOne, di unaSeries XS, di un PC da gaming oppure di un dispositivo mobile attraversoCloud Gaming.Scopriamo quindi qui sotto quali sono i titoli che arricchiranno ilnel corso di questo mese:Borderlands 3 Ultimate Edition (Cloud,e PC) – Disponibile dal 3suUltimate, PCStandardAll You Need is Help () – Disponibile dal 3suStandardStill Wakes the Deep (Series XS) – Disponibile dal 3suStandardWargroove 2 () – Disponibile dal 3suStandardDiablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition (e PC) – Disponibile dall’8suUltimate, PCe GP StandardSouth of Midnight (Cloud, PC eSeries XS) – Disponibile dall’8suUltimate, PCCommandos: Origins (Cloud, PC eSeries XS) – Disponibile dal 9su PCe UltimateBlue Prince (Cloud, PC eSeries XS) – Disponibile dal 10suUltimate, PCHunt Showdown 1896 (PC) – Disponibile dal 15suUltimate e PCConcludiamo l’articolo consigliando di scoprire la secondadideldi Marzo