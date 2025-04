Zonawrestling.net - WWE: Zaria e Kelani Jordan conquistano la qualifica per il Ladder Match di Stand & Deliver

L’episodio di NXT del 1° aprile è iniziato col botto, con l’annuncio della rinuncia di Stephanie Vaquer del Women’s North American Title. Con il titolo vacante, bisognava incoronare una nuova campionessa. Per questo è stato annunciato una sei donne per, con i primidizione andati in scena la scorsa notte. Il primo incontro ha visto Lash Legend eaffrontarsi. Dopo un duro scontro,ha vinto grazie a una F5, assicurandosi un posto nel.OUCH. @lashlegendwwe #WWENXT pic.twitter.com/zhNsV25djg— WWE (@WWE) April 2, 2025 .@lashlegendwwe and @WWE are doing WHATEVER it takes to get to Las Vegas! #WWENXT pic.twitter.com/0y2cDEUoba— WWE (@WWE) April 2, 2025 Il secondodizione ha vistoaffrontare Roxanne Perez.