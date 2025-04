Zonawrestling.net - WWE: Tutto fatto per il ritorno di Miro (Rusev), avrebbe già firmato

La cosa era nell’aria e ora arrivano dagli Stati Uniti ulteriori conferme che hanno il sapore di certezza, pur non essendoci state per ora conferme ufficiali.) faràin WWE. Il bulgaro, dopo aver lasciato la federazione nel 2020 e dopo l’esperienza in AEW, faràa Stamford. Ecco le ultime a riguardo.in WWESecondo quanto riportato da PWInsider,) faràin WWE. Il bulgaro ha speso l’intera giornata nel quartier generale della Compagnia egiàil contratto. Nei giorni scorsi sono circolate voci di un interesse della WWE verso di lui e ora arrivano conferme che sanno certezza. Al momento non è chiaro quando lo rivedremo nei tv show della federazione. Sempre secondo quanto riportato dalla fonte, CJ Perry (Lana) non era presente a Stamford insieme al marito.