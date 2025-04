Zonawrestling.net - WWE: Tagliato un segmento in origine previsto per Andrade a Bologna

Come sappiamo qualche giorno fa SmackDown è andato in scena dall’Italia e, in particolare, da. Emerge ora qualche indiscrezione che riguarda proprio quell’episodio dello show blu e in modo specificoEl Idolo.Secondo quanto riferito da Backstage Press, per l’episodio di SmackDown svoltosi aerauncon protagonista. Nei piani un confronto nel backstage tra lui e il GM Nick Aldis. Durante una sessione di Q&A, WrestleVotes ha aggiunto qualche altro particolare evidenziando che in quelil GM avrebbe dovuto riferire al messicano che nuovi talenti erano in arrivo e che lui avrebbe dovuto lavorare con loro. Il, come detto, non è mai andato in onda.