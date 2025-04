Zonawrestling.net - WWE: Spiegata l’assenza di Nia Jax

Nia Jax è stata protagonista di uno strepitoso successo dal suo ritorno in WWE nel 2023. Nella Royal Rumble è stata protagonista di un’ottima prestazione, ma è stata assente nell’Elimination Chamber. Sebbene non si sappia nulla del suo ritorno nella programmazione della WWE, il motivo della sua assenza è stato rivelato.Durante il Q&A Session su Backstage Pass, WrestleVotes ha rivelato il motivo deldi Nia Jax dalla WWE. È stato fatto notare che non era stata autorizzata a competere e che avrebbe dovuto ricevere l’autorizzazione due settimane fa, ma non è chiaro se ciò sia avvenuto.Eppure, Nia Jax non è ancora apparsa in nessuno show WWE. Non si conosce ancora la natura della sua situazione, se sia dovuta a un infortunio o a un altro problema. Internamente non è ancora stata autorizzata, il che spiega la sua continua assenza.