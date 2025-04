Zonawrestling.net - WWE: Ricky Saints colpisce al primo tentativo, è il nuovo campione Nordamericano

Leggi su Zonawrestling.net

è stato uno dei free agent più importanti messi sotto contratto da NXT nell’ultimo periodo e in brevissimo tempo è riuscito a guadagnarsi una title shot per il titolo, grazie anche ad un passato in comune con ilShawn Spears con cui la scorsa settimana ha avuto un acceso faccia a faccia per poi venire colpito alle spalle sul finire di puntata. I due questa notte si sono quindi sfidati nel main event di NXT, conal secondo match in singolo nello show nero-argento.Un’altra vecchia conoscenzaIlShawn Spears è stato accompagnato dal suo team, i Culling, che inevitabilmente gli hanno creato un vantaggio. Diversi sono stati infatti i tentativi di interferenza, con uno che sembrava aver spianato la strada per la vittoria a Spears, con Vance e Jensen a distrarre l’arbitro mentre Izzi Dame ha passato la cintura a Spears che ha colpito in pieno volto, il quale ha poi resistito clamorosamente al conto di 3.