WWE: Morgan Moore risponde alle critiche per l'incidente con CM Punk e Cody Rhodes

La modella di OnlyFans,, ha rotto il silenzio dopo che un filmato è diventato virale, mostrando il momento in cui si è dimostrata troppo invadente con CMdurante un evento live della WWE in Inghilterra e la sua risposta sta facendo discutere.Dopo che i fan hanno criticato il suo comportamento online,è intervenuta su Twitter il 1° aprile 2025 per spiegare la sua versione dei fatti: “Non sapevo ci fosse una regola che vieta di mettere le braccia intorno a un wrestler, ma considerando che l’igiene di molti fan di wrestling è discutibile, ha senso” ha twittato. “Mi sono scusata subito per essere stata troppo aggressiva nel cercare di fare una foto quando sono tornati e hanno scattato foto con il mio telefono.”I didn’t know there was a rule that you can’t put your arms around a wrestler but given a lot wrestling fans hygiene is questionable this makes sense.