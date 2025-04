Zonawrestling.net - WWE: Grosso push in vista per Bronson Reed al suo ritorno

L’anno scorsoera in ascesa e sulla cresta dell’onda, ma un grave infortunio alla caviglia gli ha impedito di raggiungere l’obiettivo. Da allora è stato assente dalla WWE e i fan si chiedono quando tornerà. Detto questo, sembra che dopo il suosia previsto un grande.Durante una Q&A Session su Backstage Pass, a WrestleVotes è stata data una lista di Superstar WWE e gli è stato chiesto se avrebbero ricevuto unimportante in futuro, soprattutto dopo WrestleMania 41. Quando è stato menzionato, WrestleVotes ha chiarito che ci si aspetta chericeva un grandedopo il suo, rispondendo con un secco: “Assolutamente sì”.Per quanto riguarda l’attuale tempistica diper il suosul ring dopo l’infortunio, WrestleVotes ha sottolineato chedovrebbe tornare in estate.