WWE GCW | Karrion Kross sfiderà J R Kratos a Bloodsport

Da quando WWE e GCW hanno iniziato a collaborare, con diversi wrestler di Stamford che sono apparsi a, sono tanti i fan che hanno chiesto a Josh Barnett di riportare sul ring nero, che nel 2019 salì sul ring per uno dei migliori match nella storia dell’evento contro Davey Boy Smith Jr. E la richiesta è stata esaudita per l’edizione numero XIII, conche sarà presente il 17 aprile a Las Vegas per l’evento. Per lui si prospetta una sfida estremamente fisica.Killer vs God of WarUn killer contro un dio della guerra. Così Josh Barnett ha presentato su X il match che vedrà coinvolto l’ex campione NXT:infatti J.R., ex allievo proprio di Barnett e attualmente sotto contratto con la NWA, federazione in cui ha vinto i titoli di coppia mondiali e americani.