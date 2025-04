Oasport.it - WTA Bogotà, debutto vincente per Bouzkova e Osorio. Subito fuori Parks e Arango

Leggi su Oasport.it

La pioggia battente caduta nella prima giornata rimanda di ventiquattro ore il via ufficiale del torneo WTA di. In campo tutti gli incontri del primo turno per allineare il tabellone agli ottavi di finale.per Mariee Camila, escono Alyciae Emiliana.In apertura di giornata la francese Selena Janicijevic elimina con un perentorio 6-1 6-2 la spagnola Sara Sorribes Tormo, testa di serie numero 7. Successo in rimonta per Hanna Chang. La statunitense supera, in due ore e nove minuti, 4-6 6-1 6-2 la connazionale Varvara Lepchenko. La tedesca Tatjana Maria regola, al termine di una maratona di quasi tre ore e mezza, la francese Chloe Paquet con il punteggio di 6-7(5) 7-5 6-4.in scioltezza per Camila. Nel derby colombiano la testa di serie numero travolge 6-0 6-2 la connazionale Mariana Isabel Higuita Barraza.