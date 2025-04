Lettera43.it - Wp: «La Casa Bianca studia i costi per il controllo della Groenlandia»

Leggi su Lettera43.it

L’amministrazione Trump sta valutando il costo per acquisire lacome territorio statunitense, in quello che sembra essere il primo passo concreto verso la realizzazione del sogno coloniale del presidente. Secondo fonti vicine al dossier riportate dal Washington Post, lasta analizzando le spese necessarie per fornire servizi ai 58 mila residenti dell’isola e il potenziale ritorno economico derivante dalle sue risorse naturali.Gli Usano un’offerta economica superiore alla sovvenzioneDanimarcaUno degli scenari presi in considerazione, scrive il quotidiano americano, prevede un’offerta economica più vantaggiosa rispetto ai 600 milioni di dollari annui con cui la Danimarca sovvenziona la. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti otterranno l’isola «al 100 per cento» e non esclude alcuna opzione, sebbene preferisca una soluzione non militare.