World Baseball Classic 2026 | l’Italia sogna una squadra con tante potenziali stelle MLB

Manca ormai meno di un anno alla fase finale del, in programma dal 5 al 17 marzo tra Stati Uniti, Portorico e Giappone.proverà a recitare un ruolo da protagonista dopo l’entusiasmante cavalcata della scorsa edizione (2023), in cui i ‘paisà’ azzurri superarono in maniera rocambolesca la fase a gironi perdendo poi ai quarti di finale contro la selezione nipponica.Iltricoloredi ripetere quell’exploit anche nel, in attesa di scoprire nei prossimi mesi quali saranno effettivamente i giocatori a disposizione del nuovo manager Francisco Cervelli (scelto dalla federazione per sostituire Mike Piazza). La rosa potrebbe infatti essere composta da alcuni top player naturalizzati della MLB che aumenterebbero inevitabilmente il potenziale del