Wojtyla Parolin | Ricordiamo un Santo

16.30 E' stato un "pellegrino instancabile" in tutti gli angoli della terra per portare "la parola di Gesù". Così il cardinale Segretario di Statonell'omelia durante la Santa Messa per il 20esimo anniversario della morte di San Giovanni Paolo II, celebrata nella gremitissima Basilica di San Pietro. Questa "celebrazione" è "nella gratitudine e nella gioia" perché riuniti nel ricordo di "un". Un Papa che "non ha mia cercato di piacere agli uomini ma a Dio".Sua missione "in totale trasparenza". "Benedica umanità lacerata".