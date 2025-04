Lanazione.it - Wizz Air inaugura la rotta Pisa-Varsavia: tre voli a settimana verso la capitale polacca

, 2 aprile 2025 – È decollato ufficialmente il primo volo della nuovache collega direttamentedella Polonia. A operarlo èAir, compagnia aerea leader nel segmento low cost e considerata la più ecosostenibile dell’area Emea. Il nuovo collegamento sarà attivo tre volte a– ogni martedì, giovedì e sabato – con biglietti già disponibili a partire da 29,99 euro.La trattasi inserisce in un più ampio piano di espansione della compagnia ungherese, che per la stagione estiva 2025 prevede oltre 200 rotte da e per l’Italia, con una capacità complessiva di oltre 13 milioni di posti. “Siamo entusiasti di averto la nuovatra, offrendo ai passeggeri della regione toscana un accesso diretto alla vibrante– ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager diAir –.