Webboh Awards 2025 | tutti i vincitori

Leggi su Funweek.it

L’1º aprile– al Fabrique di Milano si è tenuta la 6° edizione dei, il primo premio italiano dedicato al mondo dei creator e agli idoli dei giovanissimi. L’evento è stato anche occasione per festeggiare l’anniversario della nascita di, la community numero uno delle nuove generazioni in Italia, fondata il 1º aprile 2019. In questa edizione degliha raggiunto un traguardo da record: 11 milioni di voti in 20 giorni per 18 categorie di premiazione. Ha ottenuto 50 milioni di visualizzazioni dei contenuti social e la presenza per la prima volta di oltre 400 creator a un evento live in Italia. La manifestazione è stata seguitissima anche in diretta streaming.Ihanno celebrato anche quest’anno la creatività e l’innovazione, mettendo in luce i talenti che stanno plasmando il panorama digitale odierno.