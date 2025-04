Lanazione.it - “Voltiamo pagina!” contro gli stereotipi: 40 insegnanti a lezione con la Casa della Donna

Pisa, 2 aprile 2025 – Mettere in discussione gliattraverso la formazione di docenti e personale scolastico è l’obiettivo del progetto '! Leggere per superare glied educare alle differenze', che ha permesso di incontrare oltre quaranta figure professionali delle scuole secondarie di primo grado. Ladi Pisa, capofila e titolare del progetto finanziato dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL) con il bando educare alla lettura 2023, ha coordinato il corso di formazione, ha organizzato con le associazioni partner del progetto, la presentazione dell'ultima antologia di DiMMi, dal titolo 'Nella stessa acqua', alla presenza delle autrici Sonia Lima Morais e Jungu Chen e la presentazione di 'Litte girl' di e con Alice Keller. Tra le occasioni di inanche una tavola rotonda che si è incentrata sul tema dei modelli di genere e di relazioni nella letteratura young adult, alla presenza di Ilaria Tagliaferri, coordinatrice di Liber; Sandra Gesualdi, direttrice dell’Accademia dei Perseveranti; Fausto Boccati, libraioLibreria dei ragazzi di Milano e Cecilia Caelo, formatrice di SCOSSE.