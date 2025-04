Ravennatoday.it - Volley, crescita societaria e collaborazione con il Cervia: i nuovi progetti della Vamb

Leggi su Ravennatoday.it

Lavori in corso per puntare atraguardi. LaAcademy Manù Benelli (), fondata dall'ex pallavolista ravennate, sta gettando le basi per il triennio sportivo 2025-2028 e ha annunciato un nuovo progetto che "mira a rafforzare la sua posizione nel panorama regionale, puntando a.