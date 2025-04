Ilfattoquotidiano.it - “Volevo prendere il taxi, ma non ho una lira con me”: Gianni Morandi sale sull’autobus a sorpresa e fa divertire i passeggeri – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Immaginate di salire su un autobus e, all’improvviso, trovarvi accanto.! È quanto successo a Bologna, quando il cantante ha sorpreso i, intrattenendoli con battute e chiacchiere durante un comune viaggio in città. Il momento, immortalato in unpostato sui social, ha subito attirato l’attenzione. “Che autobus fortunato”, ha scritto un utente. Altri, invece, hanno anno espresso il rammarico di non averlo mai incontrato casualmente poco prima.Nelsi mostra a suo agio tra i. Rivolgendosi a una donna seduta vicino a lui, le chiede: “Tu dove vai?”, per poi svelare la sua stessa destinazione: “Io sono diretto a San Lazzaro, torno a casa”. Poi, con un sorriso trattenuto, aggiunge: “Bello l’autobus.ilma non ho unacon me”.