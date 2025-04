Ilnapolista.it - «Voi portieri non siete calciatori», Perin racconta la teoria di Higuain

Leggi su Ilnapolista.it

Curioso racconto di Mattiaai microfoni di Eurosport. Il calciatore della Juventus, tra gli altri argomenti trattati durante l’intervista, si è soffermato sulla “solitudine del portiere” tirando in ballo alcune parole che gli disse Gonzaloquando vestiva la maglia bianconera.Leggi anche: Daa Lukaku, i “tradimenti” che i tifosi non hanno graditoe il ruolo del portiere, le parole diNel dettaglio, dalla chiacchierata traed Eurosport è emerso che il bomber argentino aveva una visione tutta sua del ruolo del portiere. «Voivi vestite diversi, esultate da soli, prendete la palla con le mani: voi non», affermava l’ex Napoli qualche tempo fa. Unaabbastanza particolare, che, in effetti, l’attuale estremo difensore bianconero condivide solo a metà.