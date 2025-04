Juventusnews24.com - Vlahovic Juve: si defila una pretendente per il serbo? Non è lui il primo nome per l’estate, cosa sta succedendo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: unain meno per l’attaccante? Non è lui ilperstasul suo futuroCome riportato da Nicolò Schira, l’Arsenal ha inserito alposto nella sua lista degli obiettivi estivi per rinforzare l’attacco Viktor Gyokeres, rivelazione dello Sporting CP e pezzo pregiato del prossimo calciomercato.Una notizia che può coinvolgere anche il calciomercato, visto che i Gunners sembravano essere la squadra più accreditata per dare l’assalto a Dusan, sempre più in odore di addio a fine stagione. Cambiano i piani, dunque, per il futuro del? La Premier League resta comunque alla finestra per lui.Leggi suntusnews24.com