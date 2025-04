.com - “Viscerale”: il nuovo album di MezzoSangue fuori il 4 aprile

Esce il 4”, ildicon feat. Gemitaiz, Nayt e Icaro. Ecco la tracklist completa, date dell’in-store e tour autunnale.Indicetorna con “”Tracklist “” diTemi, sonorità e collaborazioniInstore tour2025“Tour” – Autunno 2025torna con “”Il rapper romanotorna con uno dei progetti più attesi del 2025: “”,in uscita venerdì 4per Columbia Records / Sony Music Italia.Una release che segna il ritorno discografico dell’artista dopo gli acclamati “Sete”, “Soul of a Supertramp” e “Tree – Roots and Crown”. L’sarà disponibile in formato fisico (CD, LP standard, picture disc, versioni autografate) e digitale.Presalvalo subito da QUI.