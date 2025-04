Unlimitednews.it - Vino, l’Ue lancia un piano di aiuti per il settore

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato il Pacchetto, una serie di misure per garantire che ilvitivinicolo europeo “rimanga competitivo, resiliente ed una forza economica vitale nei decenni a venire”. Oltre alla minaccia dei dazi americani, il comparto si trova ad affrontare diverse sfide, come il mutamento delle tendenze dei consumatori, i cambiamenti climatici e le incertezze del mercato.I produttori riceveranno un’ulteriore flessibilità per quel che riguarda il regime di autorizzazioni dei reimpianti. Gli stati membri saranno inoltre autorizzati a calibrare meglio le autorizzazioni di impianto in base alle loro esigenze nazionali e regionali. Cambio di norme e di condizioni anche per chi richiede di impiantare nuovamente vigneti. La commercializzazione di prodotti innovativi sarà più facile, con norme più chiare e denominazioni di prodotto comuni per i prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico in tutto il mercato unico.