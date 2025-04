.com - Vinitaly 2025: dal 6 al 9 aprile Verona torna capitale mondiale del vino

è pronto a trasformarenelladell’enologiacon la sua 57ª edizione, in programma da domenica 6 a mercoledì 9pressofiere. Un evento chiave per il settore vitivinicolo italiano e internazionale, che ogni anno richiama professionisti, sommelier, buyer e appassionati da tutto il mondo.Indice: programma e novitàand the City: l’evento per il pubblicoOrari e prezzi dei bigliettiConclusione: programma e novità4.000 produttori da tutta Italia e da oltre 70 Paesi invaderanno i 18 padiglioni difiere, dove si terranno:Masterclass e degustazioniWorkshop internazionaliIncontri B2B con oltre 1.200 top buyerConvegni e talk tematiciTra le aree tematiche più attese:Enolitech – innovazione e tecnologia per ilInternational Wine Hall – etichette dal mondoPadiglione Bio – vini biologici e sostenibiliMixology Area – arte del cocktail tra tradizione e innovazione Obiettivo: rafforzare l’internazionalizzazione delitaliano, con uno scambio diretto trae i mercati globali.