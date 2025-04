Riminitoday.it - Villa Mussolini, sta per sbarcare la mostra che racconta il mare e la spiaggia. Anche Riccione tra gli scatti

Leggi su Riminitoday.it

Domenica prossima, 6 aprile, è il giorno in cui calerà il sipario sullasu Jacques Henri Lartigue e André Kertész, a. L’esposizione sui maestri della fotografia moderna, presentata per la prima volta in Italia, ha aperto i battenti il 23 novembre scorso, conquistando fin da.