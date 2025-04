Chietitoday.it - Vigli del fuoco, il saluto del comandante Panaro: "Orgoglioso di aver servito questa splendida provincia"

Dopo una lunga carriera al servizio del Corpo nazionale dei vigili del, l’ingegner Antoniolascia il comandole di Chieti, per andare in pensione. Nato a Legnano il 25 marzo 1960 da genitori pugliesi,è entrato nel Corpo nel 1990. Laureato in ingegneria, ha maturato.