Ilfattoquotidiano.it - Viene contattato dall’ospedale per l’operazione: ma è morto nel 2024. Era in lista d’attesa da due anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha ricevuto una telefonata nei giorni scorsi nella quale i sanitari la avvisavano che c’era la possibilità di operare il marito, inper un intervento da circa due. Ma l’uomo, ammalato di tumore al duodeno ed ex operaio dell’Ilva di Taranto, eraa 45nel. Una telefonata talmente surreale che la donna, appena ha risposto, ha pensato subito ad uno scherzo. “Ma quale intervento?”, ha chiesto. Ele hanno risposto: “Quello per il signor Antonio. Avete risolto?”. “Sì, certo. Mio marito ènel”, ha replicato Cristina che ha raccontato la storia a Taranto Today.La Asl di Taranto, dopo aver sentito la donna, spiega che “la convocazione a un anno di distanza” dal decesso per l’intervento “non è stata effettuata da Asl Taranto, ma da altra azienda sanitaria dove (Antonio, ndr) era stato preso in carico prima della Ematologia del Moscati di Taranto”.