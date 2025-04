Videogame arriva la Nintendo Switch 2 | più grande e più social

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 2 apr. (askanews) – La nuova2 arriverà il 5 giugno, come annunciato dal colosso deigiapponese in un evento in diretta in cui ha svelato i dettagli della nuova generazione di, la cui prima versione aveva debuttato nel 2017. Una console ripensata dopo 8 anni nel segno della condivisione e della versatilità d’uso: fra le novità la funzione GameChat, a cui si accede tramite il nuovo tasto “c” e permette di far diventare l’esperienza di gioco ancora più collaborativa. Accedendo al menù GameChat si può parlare con gli amici mentre si gioca, anche a titoli diversi, è possibile condividere lo schermo e non solo: collegando la nuova2 Camera, o una telecamera con usb-c, il giocatore appare sullo schermo e può video-chattare con gli altri.