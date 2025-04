Arezzonotizie.it - VIDEO | "Imbecille, c'è un bimbo". Follia in gelateria, le immagini che inchiodano 3 ragazzi

Leggi su Arezzonotizie.it

Le forze di polizia sanno chi sono. Volti e nomi già noti, che a cadenze regolari creano problemi di ordine pubblico. L'ultimo episodio li ha visti protagonisti nella serata di ieri, martedì primo aprile. Hanno preso d'assalto laYogorino in pieno centro ad Arezzo, in via Madonna del.