Vicenza il pugno duro del sindaco Pd | automobilista multato perché aveva lasciato il finestrino un po’ abbassato…

Il Codice della Strada parla chiaro, ma da lì’ a multare unper averilaperto per dieci centimetri, ce ne passa e bisogna avere davvero il bidone della spazzatura al posto del cuore, come direbbe Buffon. A, però, ildel Pd Possamai ha scelto la linea dura e un unè statoper averquello spazietto aperto nello sportello, durante la sosta. La polizia locale ha emesso una sanzione di 42 euro, citando l’articolo 158 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di adottare le opportune cautele per evitare incidenti e impedire l’uso non autorizzato del veicolo., fa discutere la multa per il vetro delabbassatoQuesto episodio ha suscitato dibattiti sull’applicazione rigorosa della normativa, soprattutto in contesti considerati a basso rischio di criminalità.