Ilprimatonazionale.it - Vicenza, agguato mafioso degli antifascisti contro Azione Studentesca

Roma, 2 apr – Ava in scena l’ennesima aggressione antifascista in pieno stile: un gruppo di uomini adulti accerchiano la macchina in cui si trovavano alcuni ragazzi di destra, mentre unoantagonisti inizia a tirare calciil veicolo. Il tutto davanti agli occhi della polizia., glicolpiscono senza conseguenze“La dinamica è semplice – spiega in un post– due nostri militanti stavano passeggiando per i fatti propri nel quartiere di San Lazzaro, quando sono stati raggiunti da alcuni attivisti dei centri sociali”. Inizialmente, i giovani sono stati aggrediti verbalmente dai militanti, ma gli agenti della Digos sono intervenuti per separare i gruppi, identificando le vittime della provoc. Mentre però i due giovani militanti si stavano allontanando in auto come richiesto dalla polizia presente sul posto, gli antagonisti hanno iniziato a colpire il veicolo: davanti agli occhi della polizia, gli “eroici”hanno scatenato la loro violenza consci di rimanere impuniti, consapevoli che nessun provvedimento sarebbe stato adottato nei loro confronti.