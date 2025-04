Ilrestodelcarlino.it - Viadotto Rio Torto, la campata centrale sarà demolita con esplosivo il 5 aprile

Modena, 22025 – Il 5alle 7 della mattina ladelRioa Serramazzonicon micro cariche esplosive, nell’ambito dei lavori di manutenzione della struttura, chiusa al traffico dallo scorso 28 febbraio. Ad ufficializzare l’intervento è la prefettura di Modena in una nota che segue il Comitato operativo per la viabilità che proprio in prefettura a Modena si è tenuto ed ha avuto appunto come oggetto i lavori sul. “La demolizione delladel– spiega la prefettura - rientra nella prima fase di un importante piano di lavori cheattuato in più cantierizzazioni, come concordato nei precedenti incontri. Per consentire la riapertura parziale in più fasi al traffico, si procederà a sostituire lacon un ponte di tipo bailey e, successivamente verrà realizzata la nuovain acciaio che consentirà la riapertura definitiva al traffico della statale”.