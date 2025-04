Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-04-2025 ore 18:40

Astral infomobilità Mary trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna cosa tratti per traffico tra laFiumicino e Pontina Poi tra Ardeatina e diramazioneSud in carreggiata interna code tra le uscite di Cassia bis e Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina andiamo tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Togliatti e di raccordo in direzione di quest'ultimo trafficata anche laFiumicino con code tra via della Magliana via del Cappellaccio in direzione dell'EUR in direzione opposta code tra la Cristoforo Colombo e via della Magliana a sud della capitale sulla Pontina code tra Spinaceto e di raccordo in direzione di quest'ultimo sulla Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino via di Acilia in direzione Castel Fusano per le consolari code sulla Flaminia da Corso Francia a Grottarossa sulla Salaria code da via dei Prati Fiscali a Villa Spada tutto in uscita da chiamare da soli infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della