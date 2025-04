Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-04-2025 ore 17:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità Bari trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare verrà code per traffico intenso tra le uscite di Cassia bis Salaria Poi tra Nomentana e Prenestina e tra Casilina e abbia in che Giada esterna sempre per traffico intenso code tra laFiumicino E tu andiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico tra Portonaccio e il bivio per il raccordo in direzione di quest'ultimo poi rallentamenti sulla diramazioneSud tra Torrenova di raccordo in di quest'ultimo infine sulla Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione di Castel Fusano dai Chiara Chiavari da soli infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo un servizio dellahttps://storage.googleapis.