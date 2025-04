Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-04-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in aumento sulla rete viaria della nostrasul tratto Urbano della A24 code per incidente tra fiorentini e Portonaccio in direzione del centro in direzione opposta rallentamenti tra lo svincolo di torce ed il raccordo anulare ci spostiamo sul raccordo in interna code a tratti per traffico tra le uscite di Centrale del Latte di Prenestina poi permangono le code tra Montespaccato età del Marmo dopo la rimozione di un veicolo in fiamme in esterna code tra laFiumicino e diramazionesud poi rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina infine riaperta al traffico la galleria Giovanni XXIII all'altezza di via Pestalozzi in direzione del Foro Italico chiusa in precedenza a causa di un veicolo fermo da Chiara Chiavari Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo un servizio dellahttps://storage.