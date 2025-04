Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-04-2025 ore 13:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatornata regolare sulla Pontina per chi procede verso la capitale sono stati rimossi due sinistri uno all'altezza di Pomezia e l'altro all'altezza di Spinaceto anche sul Raccordo Anulare lasi è normalizzata d'eccezione dico a causa di un incidente all'altezza dello svincolo Appia in carreggiata esterna nel centro della capitale code per lavori sulla tangenziale diall'altezza di Salaria verso la pineta Sacchetti sempre lavori code sulla via Nettunense siamo all'altezza di via della Fonderia prima di Anzio qui disagi nelle due direzioni e ricordiamo che Domani inizierà la fiera del fumetto Romics con possibili rallentamenti sulla via Portuense l'autostrada a Fiumicino per i tanti appassionati del fumetto predisposti 10 treni straordinari della fl1 tra le stazioni diTuscolana a Fiumicino aeroporto bene tutto Grazie per l'attenzione da la sala appuntamento a più tardi con un nuovo appuntamento con servizio dellahttps://storage.