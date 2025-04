Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-04-2025 ore 09:40

Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale un servizio dellamolto trafficate le carreggiate del grande raccordo anulare in esterna code per incidente all'altezza dell'uscita con via Casal Lumbroso che crea lunghi incolonnamenti fino all'uscita Trionfale Più avanti si ricorda altezza svincolo con laTeramo in interno un altro incidente e crea disagi all'altezza della via Pontina poi si rallenta tra Nomentana e lo svincolo con laTeramo incolonnamenti altezza galleria Appia strada verso il centro si sta in coda sulla via Flaminia Salaria via Aurelia rispettivamente dal raccordo poi a sud della capitale permangono Disagi con code sulla via Pontina altezza a casalazzara verso raccordo a causa di un incidente bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco CF dalla sala A più tardi con un nuovo aggiornamento della