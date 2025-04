Panorama.it - Via libera degli Usa agli F-16 per le Filippine

Il Dipartimento di StatoStati Uniti ha approvato la potenziale vendita di venti caccia Lockheed Martin F-16 alleper un valore stimato di 5,58 miliardi di dollari. La potenziale fornitura comprenderebbe 16 jet in variante C del Block 70/72 e quattro esemplari F-16B Block 70/72, e ha accolto l’ok della politica Usa soltanto pochi giorni dopo che il Segretario alla Difesa Pete Hegseth è stato in visita a Manila, dove ha dichiarato di voler intensificare gli aiuti e i legami di difesa tra i due Paesi. La comunicazione ufficiale, rilasciata sotto forma di notifica congressuale dalla Defense Security Cooperation Agency (Dsca), non è però definitiva: a cambiare potrebbero essere la quantità totale dei velivoli e di conseguenza il valore in dollari della commessa. Secondo le leggi statunitensi, i legislatori hanno ora la possibilità di bloccare l’accordo entro un mese.