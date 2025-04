Formiche.net - Vi spiego il ruolo dei laboratori multidisciplinari nella cybersecurity. Scrive Rosa (DigitalPlatforms)

In un’epoca segnata dalla digitalizzazione pervasiva e dalle minacce informatiche sempre più sofisticate, la sicurezza non può più essere un elemento opzionale. È, piuttosto, un pilastro fondamentale per la protezione delle infrastrutture nazionali e aziendali. In questo scenario, l‘integrazione tra competenzee rigorosi standard di sicurezza diventa un requisito imprescindibile.(DP), gruppo italiano di riferimento per le soluzioni end-to-end nel campo dell’Internet of Things e della, incarna perfettamente questa visione attraverso una rete diavanzati, tra cui emerge il neonato LAP –o Accreditato di Prova, riconosciuto con un livello medio-alto presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn).Idirappresentano una connessione sinergica tra il mondo accademico, l’industria e la ricerca.