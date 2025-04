Sololaroma.it - Verso Roma-Juventus, allenamento a Trigoria: due assenze per Ranieri

Si avvicina a grandi passi il big match tra, che si disputerà domenica 6 aprile, con fischio d’inizio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. Il posticipo della trentunesima giornata di Serie A permetterà di capire se i giallorossi riusciranno nello scattola Champions League, con una vittoria che permetterebbe di agganciare in classifica proprio i bianconeri. Conquistare i tre punti sarebbe anche importante per alimentare la striscia di risultati utili consecutivi, infondendo fiducia in vista dei successivi scontri diretti.Rensch e Abdulhamid ancora ai boxPer preparare al meglio la gara contro la, gli uomini disono scesi in campo anche oggi aper una nuova seduta di. Il tecnico di Testaccio non ha potuto avere a disposizione né Rensch né Abduhamid, la cui presenza domenica all’Olimpico resta quindi decisamente in bilico e maggiormente orientataun forfait.