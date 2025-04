Sport.quotidiano.net - Verso la sfida con il Termoli. Civitanovese, un guaio. Out il perno difensivo

La conferma è arrivata dal verdetto del giudice sportivo: contro il, ladovrà fare a meno delIsmaila Diop, di cui finora non aveva mai saputo privarsi. A Chieti, il centrale è incappato nella quinta ammonizione e quindi sconterà un turno di squalifica. È una tegola in casa rossoblù. Tra le sue gesta, difficile non ricordare quanto fatto al Del Conero di Ancona, quando i rossoblù allora allenati da Alfonsi portarono a casa una vittoria dal sapore dell’impresa. A trafiggere i dorici fu la rete di Bevilacqua, ma Diop, assieme al compagno di reparto Passalacqua, fu provvidenziale in vari duelli. Per sostituirlo, il tecnico disporrà di due alternative: il 2005 Alessandro Mancini o il 2002 Francesco Di Francesco, quest’ultimo ingaggiato il 4 febbraio ma che ancora non è andato nemmeno in panchina.