Thesocialpost.it - Verona, terribile incidente sul lavoro: scoppia l’incendio, morto un operaio

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragicosulè avvenuto questa mattina, mercoledì 2 aprile, a Trevenzuolo, in provincia di. Un violento incendio ha colpito una ditta situata in via del, dove, purtroppo, unè rimasto intrappolato sotto un macchinario e ha perso la vita. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La tragedia ha sconvolto non solo i colleghi di, ma anche l’intera comunità locale.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, dipendente della Anodall Extrusion, sarebbe stata schiacciata dal macchinario duranteche si è sviluppato nella fabbrica.Sul luogo dell’sono giunti anche i tecnici dello Spisal di, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause esatte del tragico evento.