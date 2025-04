Formiche.net - Ventotene, il coraggio di Meloni e la debolezza culturale del centrodestra. L’opinione di Pedrizzi

Leggi su Formiche.net

Sulla e della vicenda delle dichiarazioni al Parlamento del presidente del Consiglio, Giorgia, si è detto e sentito di tutto e si è scritto e letto tanto. Di essa cosa resta e resterà e quale lezione se ne può trarre? Partiamo da una constatazione: la brava esa Giorgia non avrebbe subito una vera e propria aggressione nelle aule parlamentari epubblica non avrebbe assistito al linciaggio ed al coro di tutta la grande stampa e dei mezzi di comunicazione scesi in difesa del Manifesto dise lo schieramento dipolitico e istituzionale si fosse attrezzato per tempo su argomenti cruciali come questo che ha dedicato intere pagine anche alla manifestazione promossa da Michele Serra. Avvenire, il giornale dei vescovi, scrive a tutta pagina: “In 30mila per la ‘nuova’.